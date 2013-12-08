بالصور..المتحدث العسكري يزور عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

قام العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، الأحد، بزيارة عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

وقال المتحدث العسكري على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”: «تشرفت خلال زيارتي لعناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بلقاء نخبة متميزة من (القادة – الضباط – ضباط الصف – الجنود)، الذين يبذلون الجهد والعرق لحماية مقدرات الشعب المصري واقتصاده الوطني، ويحافظون على السيادة المصرية والتزامها أمام المجتمع الدولي في تأمين أهم الممرات الملاحية التجارية في العالم».

ووجه المتحدث العسكري تحية القوات المسلحة لـ«رجالها البواسل، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، في إطار حرصهم على بناء الوطن، والمساهمة في استقراره، ومواجهة كل من يحاول العبث بمنظومة الأمن القومي المصري».