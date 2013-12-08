اشتباكات بين الشرطة والإخوان بجامعة المنيا أثناء تفريق مسيرتهم

وقعت مناوشات بين رجال الشرطة وعدداً من طلاب جامعة المنيا أثناء تفريق مسيرة لهم قطعت الطريق الزراعي (مصر-أسوان) مرددة هتافات معادية للجيش والشرطة.

تلقى اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بقيام عدداً من طلاب الجامعة بتنظيم مسيرة قطعوا خلالها الطريق الزراعي (مصر – أسوان) بحي شلبي بالقرب من كلية الآداب بعد خروجهم من الحرم الجامعي وعلي الفور أنتقلت سيارات المطافي وقوات فض التظاهرات وتم التعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وفتح خراطيم المياة لتفريقهم ودارت أعمال كروفر بينهم ورجال الشرطة بالشوارع الجانبية وتم السيطرةعلي الموقف وضبط عدداً من مثيري الشغب والتحفظ عليهم