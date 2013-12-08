نائب "إيجاس": اعتراض الأهالى عقبة أمام توصيل الغاز لمحطة كهرباء بنها

قال المهندس خالد عبد البديع نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن هناك بعض العقبات التى تواجة الشركة فى عمليات توصيل الغاز الطبيعى لمحطة كهرباء "بنها"، والتى تم إنشاؤها بغرض توفير احتياجات المنطقة خلال الصيف القادم، من خلال اعتراض بعض الأهالى على استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمحطة.

وأكد عبد البديع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحطة حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى، وتستهلك السولار حاليا، وأن تعطيل توصيل الغاز لتلك المحطة من شأنه تكبيل الموازنة العام للدولة بأعباء كبيرة، نتيجة استخدام السولار، خاصة أن أسعار السولار تتراوح ما بين 19 و22 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مطالبا بضرورة السماح للشركة بمواصلة عمليات تركيبات الغاز للمحطة.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه من المخطط أن تحصل محطة كهرباء بنها على كميات من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومى، لافتا إلى أن تلك المحطة تخدم محافظة بنها وبعض المحافظات الأخرى المجاورة بما يستهدف توفير الكهرباء خلال فصول الصيف، وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية للكهرباء.

وقد تم تشغيل الوحدة الغازية الأولى لمحطة بنها بقدرة 250 ميجاوات بالسولار لحين توفير الغاز اللازم لها، وحتى تنتهى وزارة البترول من أعمال خط الغاز المغذى لها، ومن المنتظر أن تعمل الوحدة الثانية على أن يستكمل باقى الوحدات خلال الشهور القادمة، لتصل إلى‏750‏ ميجاوات بتكلفة ما يقرب من ‏4‏ مليارات جنيه.

وتعد محطة توليد كهرباء بنها أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017، وتعمل بنظام الدورة المركبة الذى يتيح إنتاج ثلث طاقتهما بدون استخدام وقود، وتتكون من وحدتين غازيتين و2 غلاية لاستعادة الطاقة ووحدة بخارية.

ويذكر أن تكلفة المشروع تبلغ نحو4450 مليون جنيه مصرى، ويشارك فى تمويل المكون الأجنبى للمشروع كل من الصندوق الكويتى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، البنك الإسلامى للتنمية صندوق أبوظبى، الصندوق السعودى للتنمية، وصندوق الأوبك، ويسهم فى تمويل المكون المحلى للمشروع الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

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