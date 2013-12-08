إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بالبحر الأحمر من صندوق دعم المحافظة

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تمت الموافقة على إنشاء 11 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على مدن المحافظة، من خلال ميزانيات العام المقبل 2014.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الوحدات سيتم بناؤها من اعتماد صندوق الإسكان بالمحافظة، وبتمويل من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومنها 2520 وحدة بتمويل من القوات المسلحة، وذلك بهدف القضاء على نصيب الأسد من مشكلة الإسكان بالمحافظة، والحد من قوائم الانتظار الموجودة بمجالس المدن.

وأوضح "عبد الله"، أن توزيع عملية إنشاء تلك الوحدات على المدن سيكون حسب الكثافة السكانية لكل مدينة، وأن نصيب مدينة الغردقة من هذه الوحدات سيكون 5520 وحدة، لأنها الأكثر من حيث عدد السكان، وبقية الوحدات سيتم توزيعها على بقية المدن.