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راشد الغنوشي: جيشنا جمهوري و«انقلاب» مصر لن يتكرر في تونس

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راشد الغنوشي: جيشنا جمهوري و«انقلاب» مصر لن يتكرر في تونس راشد الغنوشي: جيشنا جمهوري و«انقلاب» مصر لن يتكرر في تونس

أعرب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، مساعد الأمين العام لشؤون القضايا والأقليات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن تقديره لما وصفه بـ«جهود قطر وقناة الجزيرة في فضح الجرائم». وأضاف «لم يعد يستطيع الظالم أن يخفي جريمته، فكل ما يقومون به يتضح للناس كافة».

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورته الثالثة في العاصمة القطرية «الدوحة»، مساء السبت.

وأكد «الغنوشي» في كلمته عدم وجود «مشاريع انقلابية في تونس»، على حد قوله، لكنه شدد على أن «جميع الأحرار يتصدون لتلك المحاولات ويفشلونها»، مستبعدا قيام الجيش بانقلاب ضد السلطة الموجودة في تونس كما حدث في . وأضاف: «الجيش في تونس جمهوري وليس له تاريخ سياسي، والصراع هناك مدني خالص ونحن (أي الإسلاميين) لا نُغلب في الصراعات المدنية».

وقال «الغنوشي» إن تونس «تحافظ على شمعة الثورات من الانطفاء»، مؤكدا أن ما يحدث اليوم هو انتفاضة كبرى للأمة بعد أن وهنت الحضارات وأخفقت في تحقيق السلام والعدل في العالم. وختم: «هذا أوان الإسلام ولا شيء يرد الانتصار لهذا الدين وما يحدث اليوم هو تمحيص وفرز وتخليص للفكرة الإسلامية حتى تكون مؤهلة للقيادة».

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