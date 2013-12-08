مدير المخابرات السعودية السابق: إيران مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية

الأحد، إنه «رغم الابتسامة العريضة لإيران إلا أن هناك تدخلات لطهران في المنطقة».

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واعتبر أن «الحوار القائم الآن منقوص، ووجود دول مجلس التعاون على الطاولة سيكون له مردود جيد للجميع».

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