مدير المخابرات السعودية السابق: إيران مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية

قال المدير السابق للمخابرات السعودية، الأمير تركي الفيصل، الأحد، إنه «رغم الابتسامة العريضة لإيران إلا أن هناك تدخلات لطهران في المنطقة».وأضاف الأمير السعودي، خلال منتدى للأمن الإقليمي في المنامة: «أي ابتسامة لن تؤخذ بجدية إلا إذا سحبت تدخلها من الدول العربية، وأن السبيل الوحيد لتحسين العلاقة هو أن تكون إيران عامل استقرار في المنطقة».ودعا الأمير تركي الفيصل إلى إشراك دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلًا في المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي، إلى جانب الدول الكبرى.وأوضح: «أقترح ألا تقتصر المفاوضات حول إيران على مجموعة الدول الست، بل أن تضاف إليها مجموعة (التعاون الخليجي)، لكي يكون هناك جمع كامل للدول المعنية في هذا الشأن».وأكد الأمير أن «إيران تقع على الخليج، وأي مجهود عسكري أو غيره سيؤثر علينا كلنا، ناهيك عن الاعتبارات البيئية التي تواجهنا جميعًا من أي منظومة نووية في إيران»، واعتبر أن «الحوار القائم الآن منقوص، ووجود دول مجلس التعاون على الطاولة سيكون له مردود جيد للجميع».كانت إيران توصلت، في نوفمبر الماضي، في جنيف، إلى اتفاق مع مجموعة الدول الست الكبرى، تحصل بموجبه على تخفيف للعقوبات المفروضة عليها، مقابل تجميد بعض الأنشطة النووية.وزار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول الخليجية، الأسبوع الماضي، لطمأنة المجموعة إزاء الاتفاق إلا أنه لم يزر السعودية، العمود الفقري لمجلس التعاون الخليجي.إعلان - Ads إعلان - Ads
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