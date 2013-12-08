أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مدير المخابرات السعودية السابق: إيران مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية

Google+ Print
مدير المخابرات السعودية السابق: إيران مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية مدير المخابرات السعودية السابق: إيران مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية
قال المدير السابق للمخابرات ، الأمير تركي الفيصل، الأحد، إنه «رغم الابتسامة العريضة لإيران إلا أن هناك تدخلات لطهران في المنطقة».وأضاف الأمير السعودي، خلال منتدى للأمن الإقليمي في المنامة: «أي ابتسامة لن تؤخذ بجدية إلا إذا سحبت تدخلها من الدول العربية، وأن السبيل الوحيد لتحسين العلاقة هو أن تكون إيران عامل استقرار في المنطقة».ودعا الأمير تركي الفيصل إلى إشراك دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلًا في المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي، إلى جانب الدول الكبرى.وأوضح: «أقترح ألا تقتصر المفاوضات حول إيران على مجموعة الدول الست، بل أن تضاف إليها مجموعة (التعاون الخليجي)، لكي يكون هناك جمع كامل للدول المعنية في هذا الشأن».وأكد الأمير أن «إيران تقع على الخليج، وأي مجهود عسكري أو غيره سيؤثر علينا كلنا، ناهيك عن الاعتبارات البيئية التي تواجهنا جميعًا من أي منظومة نووية في إيران»، واعتبر أن «الحوار القائم الآن منقوص، ووجود دول مجلس التعاون على الطاولة سيكون له مردود جيد للجميع».كانت إيران توصلت، في نوفمبر الماضي، في جنيف، إلى اتفاق مع مجموعة الدول الست الكبرى، تحصل بموجبه على تخفيف للعقوبات المفروضة عليها، مقابل تجميد بعض الأنشطة النووية.وزار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول الخليجية، الأسبوع الماضي، لطمأنة المجموعة إزاء الاتفاق إلا أنه لم يزر السعودية، العمود الفقري لمجلس التعاون الخليجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً