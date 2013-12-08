الباستيل سيد مجموعة مكياج Dior لربيع 2014

تمّ الكشف عن مجموعة مكياج ديور لربيع 2014. وعلى الرغم من أن الربيع بعيد بعض الشيء، إلا أن الوقت يمرّ بسرعة. ستصل هذه المجموعة سريعاً إلى المتاجر، ولا بدّ من الاطلاع عليها، قبل اختيار ما يعجبك من بين المستحضرات الرائعة التي تحملها. وللمواسم المقبلة، استوحت العلامة من الأمور التي ترمز أكثر من غيرها إلى الربيع، ألا وهي الأزهار.

تعدّ العلامة مجموعة موسعة من الخيارات لمحبيها خلال الموسم المقبل، بخاصة للنساء اللواتي لا يمكنهنّ مقاومة ألوان الباستيل، مثل الزهري. من المرتقب أن تصل مجموعة مكياج ديور الجديدة، لربيع 2014، المتاجر في الولايات المتحدة، خلال كانون الثاني؛ والمتاجر العالمية خلال شباط وآذار، على أن تتضمن كلّ المستحضرات، من ظلال العيون إلى طلاء الأظافر.