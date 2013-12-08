5 نصائح جديدة لتثبيت العطر

هل تعانين من مشكلة تبخّر رائحة العطر، بعد مدة قصيرة، ولا تعلمين ما السبب؟! قد تجدين أن زجاجة عطرك المفضّلة نفدت، بعد وقت قصير، وتبخرت رائحتها من على جسمك، بالرغم من أن عطرك من النوع الأصليّ، فما السبب؟

تتحكم عوامل عدّة في مدى ثبات العطر على جسمك، منها تركيبة العطر وأشعة الشمس، والأهمّ من هذا وذاك نوعية البشرة ومكان وضع العطر.

وللتعرف إلى أهم خطوات وضع العطر، التي تساعد في ثباته لمدة أطول، إليك هذه التكنيكات:

1. حاولي ترطيب بشرتك بالماء أو بكريم مرطب، قبل رشّ العطر، فثبات العطر يزيد كلما كانت بشرتك أكثر رطوبة. وقد قامت العديد من الشركات بصنع أنواع من جل الاستحمام ورذاذ الجسم، لها نفس رائحة العطر، ممّا يساعد في جعل الرائحة أكثر قوة وثباتاً.

2. استبقي رشّ العطر بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون، على المناطق التي ستقومين برشّ العطر عليها.

3. وأهمّ تكنيك لضمان ثبات العطر هو الالتزام بوضع العطر في أماكن النبض، كالمنطقة الكائنة خلف الأذنين، وبين الثديين، وخلف الركبة، وعلى الرقبة، والكوع. ولكن تجنبي رشّ العطر من مسافة قريبة جداً من بشرتك؛ لأن ذلك يسبّب اسمرار الجلد.

4. تجنبي فرك العطر، بعد رشّه على جسمك؛ فالعديد من السيدات يقمن بفرك العطر، ظناً منهنّ أن الفرك يساعد في انتشار الرائحة. ولكن الفرك يقوم بتفكيك جزيئات العطر، ممّا يقلل من تأثيره وثباته.

5. وبشكل عام، عليك أن تتجنبي الإكثار من رشّ العطر على جسمك، إذ كلما قمتِ بالإكثار من العطر، اعتاد أنفك الرائحة، ما يستدعي في المرة المقبلة الإكثار من عدد البخات لكي تشعري بالرائحة. لذا، يجب عليك تقنين استعمال العطر، بأن ترشي من 3 إلى 5 بخات من العطر، حسب نوعه وتركيبته.

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