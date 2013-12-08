Cat Blanchet في حب السينما خلال مهرجان دبي

ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي أقيم أمس احتفالاً في فندق "وان أند أونلي" رويال ميراج للإعلان عن الفائز بجائزة "آي دبليو شافهاوزن للمخرجين الخليجيين" في عامها الثاني تحت عنوان "في حب السينما"، وقد حضرت الفنانة "كيت بلانشيت" كونها رئيسة لجنة التحكيم للأفلام المتقدمة للمسابقة. وقد فاز بالجائزة المخرج وليد الشحي عن مشروع سيناريو فيلم "دلافين".

وعندما حان وقت تسليم الجائزة صعدت كيت بلانشيت وعبد الحميد جمعة رئيس المهرجان ومسعود أمر الله المدير الفني وجورج كيرن الرئيس التنفيذي للدار إلى خشبة المسرح وأعلنت كيت عن اسم الفائز قائلة: "تسعدني العودة مجدداً إلى دبي، للمشاركة في مهرجانها السينمائي المميز، والتعاون مع دار "آي دبليو سي" في اختيار وليد الشحي لنيل جائزة "آي دبليو شافهاوزن للمخرجين الخليجيين"، كما يسعدني أن أشارك في هذه الفترة التي تشهد صعود مواهب سينمائية مبدعة من منطقة الخليج."

وبعدها تسلم وليد الشحي الجائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي من النجمة كيت بلانشيت، بالإضافة إلى ساعة من آي دبليو سي منحوتاً عليها عبارة " في حب السينما".

وبهذه المناسبة قال جورج كيرن، نحن على قناعة أن المواهب الصاعدة من منطقة الخليج العربي تستحق الوصول إلى العالمية، ونحن نفخر بأن نكون شركاء لـ "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، فإننا من خلال تقديم جائزة "جائزة آي دبليو شافهاوزن للمخرجين الخليجيين" نسهم مباشرة في إبراز إبداعات صناع السينما الخليجية.

الجدير بالذكر أن حضر الحفل الفنانين محمد كريم وجوانا كرم وصديق الدار الأمير عبد العزيز تركي الفيصل، المغنية رابيكافيرغسن، ومارتن شين ومايكل بي جوردن والمخرج محمد التركي وعلي مصطفى ومجموعة من الممثلين الأتراك ولفيف من الشخصيات الدولية المهمة. وتضمن الحفل فقرات موسيقية متنوعة.

كتب قصة "دلافين"، السيناريست والشاعر أحمد سالمين، وتدور أحداثه حول "فاضل" سائق سيارة الإسعاف، وولده "سعود" الذي يعيش مع والدته "كوثر"، وبعد أن قرر والداه الانفصال، يخوض "سعود" وصديقه "هلال" مغامرة غير عادية جاءت بنتائج غير متوقعة.