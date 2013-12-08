"لبيب": مديونية "الكهرباء" لـ"البترول" تتزايد.. ولا بديل عن الطاقة المتجددة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة لوزارة البترول هائلة، وفى تزايد مستمر، نتيجة اعتماد محطات التوليد الكهرباء على الوقود، لافتاً إلى أن حل هذه الأزمة هو الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح.

وقال لبيب خلال افتتاح أول محطة شمسية لإنارة مبنى وزارة الكهرباء والطاقة، إنه يسعى لتحويل كشافات إنارة الشوارع بالكشافات الشمسية، والتى ستساعد فى وقف سرقة التيار الكهربائى، والحد من انتشار الباعة الجائلين، مشيراً إلى أن هناك مشروعا لتوليد الطاقة من خلال القمامة يتم دراسته الآن، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة البيئة والكهرباء.

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