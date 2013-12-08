محافظ القاهرة يلتقى 3 وزراء لمناقشة تنمية القرية التكنولوجية بالمعادى

عقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، اجتماعا مع الدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات، وأشرف العربى، وزير التخطيط، والمهندس إبراهيم، وزير الإسكان والتعمير، ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيس بنك الاستثمار العربى، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء ياسين حسام الدين، وذلك لمناقشة التنمية الاستثمارية داخل منطقة المعادى وتنمية منطقة القرية التكنولوجية.

وطالب سعيد الوزراء خلال لقائهم اليوم، الأحد، بضرورة وضع لوحات إرشادية للمداخل ومخارج المنطقة التكنولوجية، وضرورة إنشاء نفق من الأوتوستراد لدخول وخروج القرية، وسوف يتم عمل ورشة بخصوص النفق، حيث إن استكمال المشروع سوف يؤدى إلى 40 ألف مواطن داخل المنطقة التكنولوجية، والعمل على تزويد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى كوسيلة اتصال من الخارج إلى القرية.