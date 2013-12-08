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أطفال "الندى" يتعلمون كيف يقولون "لا" للتحرش الجنسي

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استهدفت حملة حماية الطفل من التحرش الجنسي التي أطلقتها الادارة العامة لخدمة المجتمع وبالتعاون مع الادارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وجاءت تحت شعار "تعلم كيف تقول لا"، أطفال روضة الندى بدبي بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعية.

وأوضح الرائد محمد سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي أن الأنشطة والفعاليات المقامة تتنوع لتناسب استيعاب الفئة العمرية المستهدفة، وتسعى لغرس ثقافة الرفض للانصياع المطلق للأوامر ومطالب الكبار من الغرباء والمعارف السطحين من الذين يحيطون في مجتمع الطفل وتهدف إلى توعية الطلبة وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى المرحلة العمرية 12 سنة، وتوعية أسر وعائلات الطلبة وطالبات رياض الأطفال ومساعدة الإباء والأمهات على تمكين أبنائهم وبناء قدراتهم العقلية وتوعية المجتمع بضرورة الاهتمام بثقافة الطفل التوعية.

وأكد الرائد المهيري أن كتيب الرسم والتلوين والذي يحمل أسم الحملة وعنوانه "كيف تقول لا" يحمل مضامين توعية في غاية من الأهمية حول موضوع التحرش الجنسي بالأطفال ويأتي على شكل رسائل مصورة وتسعى لإيصال الفكرة على ابسط صورها لأطفالنا والذين نحرص اشد الحرص على حمايتهم وتوعيتهم دون انتهاك حرمة براءتهم.

من جانبها أوضحت هبه العوضي المنسق الإعلامي في قسم التوعية من الجريمة أن الأطفال أبدوا تفاعلا كبيرا مع مسابقة التلوين الخاصة بكتيب الحملة، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، كما تضمنت الفعاليات ورش عمل تحدثت خلالها المعلمات في شرح مبسط للطلبة حول مفاهيم التحرش وكيف ومتى نقول "لا" ولمن.

 

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