هكذا ظهر لون العام 2014 على منصات العروض لهذا الموسم

اختارت شركة "بانتون" المختصة بالألوان اللون البنفسجي كلون للعام 2014، وبالتحديد درجة معينة منه تحمل اسم "Radiant Orchid"، ومن المتوقع أن يساعد اختيار "بانتون" لهذا اللون في انتشاره بشكل أكبر في عروض الأزياء وإطلالات النجمات، وفي باقي المجالات الأخرى كالأثاث والديكور وغيرها.

لفتنا ظهور هذا اللون على منصات العروض بدرجاته المتعددة في أسابيع الموضة في المواسم الأخيرة، وفي هذا الموضوع اخترنا لك أجمل ما ظهر منها في موسم خريف وشتاء 2014.

يمكن أن يدخل هذا اللون المميز لإطلالتك بأشكال مختلفة، فمثلاً اختاري قطعة موردة كتلك التي شوهدت في مجموعة المصممة Vera Wang ، وErdem، أو بدلة عصرية أنيقة كالتي ظهرت في مجموعة Escada، و Dsquared² ونصيحتنا الأولى لك عند اختيارك لهذا اللون هي أن تنسقيه مع ألوان مشرقة وجذابة على غرار ما فعلت Diane Von Furstenberg، وCarolina Herrera.

شاهدي معنا أجمل الأزياء بدرجات اللون البنفسجي، واختاري الأجمل بينها.

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