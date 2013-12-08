استوحي إطلالتك في السهرات من أناقة النجمات في هذا الأسبوع

لا يمكن أن ننكر تأثير اختيارات النجمات على اتجاهات الموضة العالمية والمحلية، فدائماً ننظر إليهن كمرجع للأناقة والجمال، وقد تستوحي منهن ما يمكن أن ترتديه أو يدخل إلى إطلالتك بطريقة مناسبة لستايلك الشخصي.

كان لنجمات هذا الأسبوع بريق خاص على السجادة الحمراء للمحافل العالمية، حيث تألقن بأجمل الإطلالات التي يمكن أن تتألقي بها في إطلالاتك في السهرات، فقد ظهرت النجمة المحبوبة Sandra Bullock بإطلالتين مختلفتين تماماً كانت إحداهما باللون الأزرق بفستان قصير وناعم، بينما طغى اللون الأحمر الناري بفستان من تصميم Rouland Mouret على الإطلالة الثانية، ولم تكن Sandra الوحيدة التي تألقت باللون الأحمر هذا الأسبوع، إذ شاهدناه في إطلالة عارضة الأزياء الجميلة Karolina Kurkova والممثلة Amanda Seyfried، ولا يمكن أن ننسى اللوك الدرامي الذي اختارته Katy Perry برداء أحمر طويل حمل توقيع المصمم نعيم خان.

ولفتنا تكرار ظهور "الجامبسوت" في إطلالات مختلفة هذا الأسبوع، حيث تألقت بها كل من: Hayden Panettiere، وNicole Scherzinger، بالإضافة إلى تكرار اللون الأبيض في إطلالات النجمات هذا الأسبوع.

نمنح لقب أجمل إطلالة في هذا الأسبوع لدوقة كامبريدج التي تألقت على طريقة نجمات هوليوود بفستان أبيض وإطلالة ملكية ناعمة على الرغم من أنها قد ظهرت سابقاً بنفس هذا الفستان في شهر مايو الماضي.

إن كنت تبحثين عن إطلالة كلاسيكية ناعمة أو لوك عصري أنيق ستجدين ما يعجبك في إطلالات النجمات هذا الأسبوع... شاهديها وأخبرينا برأيك.

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