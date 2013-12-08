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يوسف يعدد مزايا خوض مونديال الأندية في المغرب

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يوسف يعدد مزايا خوض مونديال الأندية في المغرب يوسف يعدد مزايا خوض مونديال الأندية في المغرب

يعتقد محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن إقامة كأس العالم للأندية هذا العام في المغرب يمنح فريقه أفضيلة قبل انطلاق مباريات البطولة.

ويفتتح الأهلي مبارياته يوم السبت المقبل بمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني بطل دوري أبطال آسيا.

ويشارك الفريق الأحمر في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما أربع مشاركات سابقها كانت جميعها في اليابان، بعدما تخلف عن التأهل لبطولتي 2009 و2010 اللتين استضافتها الإمارات.

وقال يوسف لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "من الناحية النظرية، فان خوض البطولة في المغرب يمنحنا أفضلية".

وأوضح "فهي دولة عربية، وبالتالي فان الجمهور سيساندنا، كما أن الطقس مماثل لمصر وكل هذه العوامل قد تساعدنا".

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