إحباط تهريب 14 طن ملابس جاهزة غير خالصة جمركيا ببورسعيد

تمكنت مديرية أمن بورسعيد من ضبط اربع سيارات محملين بـ 14 طن ملابس جاهزة .

و كانت القوات الأمنية المعينة من مديرية امن بورسعيد بتمشيط المدينةوالطرق والمدقات التى يسلكها المهربين بمناطق “عزبة ابو عوف – الجبانات – خط الحراسات – القابوطى – القابوطى الجديد – خلف مصنع سينمار – عزبة الإصلاح – الجناين” و كذا على الطرق الرئيسية طريق ” دمياط – الإسماعيليه – الدائري – الدولى الساحلى” حيث تمكنت القوات من ضبط “4″ سيارات نقل محملة بالبضائع المهربة

> بدء من السيارة 8493 ” ر د ط” نقل ـ قياده أحمد السيد فياض ـ 40 سنه ـ مقيم دائرة قسم المناخ محملة بعدد “5 طن” من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .

السيارة رقم 7216 ” د ب ج” بيك أب ــ قياده السيد محمد شرويده – 31 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور .. محملة بعدد “3 طن” من البضائع الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية .

السيارة رقم 1546″ ط ع ر” بيك أب .. فر قائدها هارباً، وبرفقته كل من أسامة غريب مصطفى – 22 سنه – مقيم دائرة قسم الضواحى “ضبط” وعمر البنا كامل عمران – 26 سنه – مقيم دائرة قسم الضواحى “ضبط” .. محملة بعدد “3 طن” من البضائع الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية .

السيارة 10314 نقل بورسعيد – بيك أب ــ قياده خليفه خلف صالح ــ 25 سنه ـ مقيم دائرة قسم الجنوب، محملة بعدد “3 طن” من البضائع الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية .

تم فحصها بمعرفة القائمين على الضبط من ضباط إدارة البحث الجنائي وقسم الأموال العامة وتحرير مذكرة الضبط شامله بيانات الواقعة والمتهم والمضبوطات وتسليمهم إلى الإدارة العامة المركزية لجمارك بورسعيد .. لاتخاذ الإجراءات الجمركية والقانونية حيال المضبوطات والمتهم .

وقد وجه اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية مع استمرار ملاحقة المهربين والتصدى لهم بكل قوة .