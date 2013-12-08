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وكيل "تعليم القليوبية" الجديد: أولوياتى استقرار العملية التعليمية

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وكيل "تعليم القليوبية" الجديد: أولوياتى استقرار العملية التعليمية وكيل "تعليم القليوبية" الجديد: أولوياتى استقرار العملية التعليمية

أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم الجديد بالقليوبية، أنه سيتولى مهام عمله الجديد بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم، وذلك بعد لقائه واستقباله الدكتورة بثينة كشك مدير الإدارة المركزية للتعليم الأساسى بديوان عام الوزارة، وعقد اجتماع للتعريف بالإدارة المركزية للتعليم الأساسى، والتشاور ببعض الأمور الخاصة بتعليم القليوبية.

وأوضح عمارة فى أول تصريح لـ"اليوم السابع" بعد توليه منصبه، أنه سيعمل جاهدا على حل المشكلات التى تواجه العاملين بتعليم القليوبية، معربا عن سعادته بالعمل فى محافظة القليوبية، وأن أولوياته للعمل فى المرحلة القادمة الاهتمام بمشروع "القرائية"، حيث إنه يعد أحد المشروعات القومية الهامة، لأنه يساهم بشكل فعال فى تحسين مهارات القراءة والكتابة للصف الأول والثانى والثالث من المرحلة الابتدائية.

وشدد الوكيل الجديد على حرصه على استقرار العملية التعليمية بكل عناصرها داخل المدارس والإدارات التابعة للمديرية، وأكد عمارة على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس، وتجهيزها لتكون مستعدة لاستقبال امتحانات نصف العام مع توفير كافة مستلزمات المدارس كى يسهل لها أداء عملها على أكمل وجه.

يأتى ذلك إضافة لرفع حالة الطوارئ داخل جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعداداً لامتحانات نصف العام، والتى ستبدأ يوم 2 يناير وتنتهى فى 23 من الشهر نفسه لجميع المراحل التعليمية، وتجهيز الكنترولات والشهادات المحلية فى كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وإعداد لجان سير الامتحانات بالمديرية لجميع اللجان، وطبع ورق الامتحانات بكل دقة.
> وأوضح عمارة لـ"اليوم السابع" أنه سوف يعقد سلسة اجتماعات مع الجهات المعنية، لبحث آخر الاستعدادت من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم للاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه يتم تكليف مديرى الإدارات والأجهزة المعاونة لهم بمتابعة تجهيز المقار بالمدارس وتسهيل مهمة المواطنين أثناء العملية الاستفتائية، والتى ستتم فى النصف الأول من يناير المقبل.

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