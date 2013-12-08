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ضبط 150 جرام هيروين بحوزة مسلح بالخانكة

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ضبط 150 جرام هيروين بحوزة مسلح بالخانكة ضبط 150 جرام هيروين بحوزة مسلح بالخانكة

أرشيفية لمخدر الهروين

نجحت مباحث الخانكة فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 150 جرام من مخدر الهيروين وبندقة آلية.

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط “إبراهيم . إ . س – وشهرته شقاوة – 18 سنة – عاطل ” ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حال إستقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 وخزينه بداخلها ( 15 ) طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 150 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

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