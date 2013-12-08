ضبط 150 جرام هيروين بحوزة مسلح بالخانكة

نجحت مباحث الخانكة فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 150 جرام من مخدر الهيروين وبندقة آلية.

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط “إبراهيم . إ . س – وشهرته شقاوة – 18 سنة – عاطل ” ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حال إستقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 وخزينه بداخلها ( 15 ) طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 150 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.