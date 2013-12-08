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مركز إنسان حر يعقد غدا حلقات نقاشية حول اليوم العالمى لمكافحة الفساد

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مركز إنسان حر يعقد غدا حلقات نقاشية حول اليوم العالمى لمكافحة الفساد مركز إنسان حر يعقد غدا حلقات نقاشية حول اليوم العالمى لمكافحة الفساد

يعقد مركز إنسان حر للحقوق والحريات، حلقات نقاشية، ظهر غدا الاثنين، حول اليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت عنوان "لا للإفلات من العقاب"، وذلك بحضور نخبة من الحقوقيين ورجال القانون والشخصيات العامة، بأحد الفنادق بالدقى.

ومن المقرر أن المؤتمر سيتناول عدة جلسات العديد من المحاور التى تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب فى جرائم الفساد، وذلك من خلال عدد من الجلسات، تتناول دور التعليم فى مكافحة الفساد، كذلك دور الإعلام والفن فى مكافحته، عن طريق تسليط الضوء من خلال المواد الإعلامية بما فيها الدراما على مكافحة الفساد.

ويفتتح محمد يوسف إبراهيم مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات، الجلسة الأولى حول الضمانات الدستورية، ومدى تأثيرها على مكافحة الفساد، بحضور إيهاب راضى – رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان، وعدد من الحقوقيين والقانونيين.

بالإضافة إلى أن الجلسة الثانية ستناقش جهود منظمات المجتمع والجهات الرقابية فى رصد قضايا الفساد، والضغط فى اتجاه استرداد الأموال، مضيفا أن الجلسة الثالثة ستكون حول دور المؤسسات التعليمية "والفن فى إلقاء الضوء على قضايا الفساد ومحاصرة الجانى لعدم الإفلات من العقاب، بحضور قانونين وأستاذة بكلية عين شمس".

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