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الداخلية اللبنانية: "داعش" موجودة كأفراد لكن الخطورة فى تشكيل تنظيم لها

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الداخلية اللبنانية: "داعش" موجودة كأفراد لكن الخطورة فى تشكيل تنظيم لها الداخلية اللبنانية: "داعش" موجودة كأفراد لكن الخطورة فى تشكيل تنظيم لها

أكد وزير الداخلية اللبنانى، مروان شربل، أن الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" موجودة فى لبنان كأفراد، لكن الخطورة تكمن فى تشكيل تنظيم لها.

وقال شربل فى تصريح صحفى، اليوم، إن مؤتمر جنيف الثانى يجب أن يعالج الأزمة السورية وتداعياته على لبنان، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب المليون النازح سورى على الأراضى اللبنانية.

على الصعيد الداخلى، اعتبر شربل أن من المفترض أن تجتمع من أجل معالجة الوضع الأمنى، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بتصريف الأعمال حتى.

وأشار إلى أن توحيد قيادة القوات الأمنية بيد الجيش اللبنانى فى طرابلس ضرورى، معتبراً أنه كان على مجلس النواب الاجتماع من أجل معالجة الأوضاع فى عاصمة الشمال، لافتاً إلى أن الوضع بعد الانفجارين ليس كما قبله لأن بات هناك تداخلات إقليمية.

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مصر 365

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