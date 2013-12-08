أستاذة بجامعة الأزهر: تعرضت لاعتداء بدنى سافر من طالبات الإخوان

قالت الدكتورة ليلى شكر، أستاذة إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إنها تعرضت لاعتداء بدنى سافر، من قبل طالبات جماعة الإخوان داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الأمن حاول التدخل ولكن لا حول ولا قوة.

وأضافت "شكر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى" اليوم الأحد، أن عدد الطالبات اللاتى تعدين عليها 200 طالبة تابعة للإخوان، موضحة أنه تم الاعتداء على الطالبات اللاتى حاولن حمايتها من الاعتداء.

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