Arabs Got Talent: تعاطف الجمهور مع سوريا ففازتsima

من تابع برنامج Arabs Got Talent وتعليقات علي جابر على أداء المشتركين، لا بد من أن يتوقّع وبشكل مسبق وقبل إعلان أي نتائج فوز فريق فرقة " Sima" في الموسم الثالث من البرنامج وبمبلغ 500 ألف ريال سعودي، إضافة إلى سيارة "كرايسلر" 300 C.

علي جابر في حلقات العروض المباشرة كان متحمساً لوجود فريق" sima" السوري للرقص، حتى أنه قال "يجب أن يستمر هذا الفريق في البرنامج لأنه يظهر الوجه الآخر لسوريا، والمختلف عما تعرضه الشاشات من مشاهد قتل ودمار وقطع رؤوس". أما في الحلقة الأخيرة فكان هناك إجماع من أعضاء اللجنة على أدائه للوحة المشهدية التي تتحدث عن الصراع والاقتتال على الكراسي والتي تفضي في نهاية الأمر إلى موت الجميع.

صحيح أن كل أعضاء لجنة التحكيم كانوا مشجعين وداعمين ومادحين لأداء المشتركين الـ 12 الذين تنافسوا على اللقب ولم يصدر على لسان أي منهم أي تعليق سلبي تجاهم، ولكن كانت هناك إشارات كلامية مباشرة تصدر عن لسان علي جابر تحدد من بينهم يستحق اللقب، في إيحاء مباشر منه للجمهور في بيوتهم لحثّه على التصويت للمشترك الذي يجب أن يكون نجم الموسم الثالث من برنامج Arabs Got Talent.

بين فريق " Sima" ومحمد الديري الذي رسم بثلاث دقائق "بورتريه " الرئيس الراحل ياسر عرفات وبين جينيفر جراوت التي غنت بإحساس عال أغنية " وحشتني" للراحلة سعاد محمد، انقسمت آراء الناس حولهم وصّوت لهم الجمهور بكثافة. ولكن لم يكن مفهوماً لماذا لم تعلن النتيجة مباشرة وما هو السبب الذي جعل القيّمين على البرنامج يعتمدون الطريقة نفسها التي اعتمدت في حلقات العروض المباشرة، خصوصاً وأنه لم يكن هناك دور لأعضاء لجنة التحكيم في التصويت لمشترك بين اثنين للتأهل للمرحلة النهائية، بعد أن تحسم نتيجة تصويت الجمهور ضمان انتقال مشترك واحد من ثلاثة مشتركين إلى المنافسة على اللقب كونه نال أعلى نسبة تصويت.

والدا قصي في الستوديو

قصي الذي افتتح الحلقة النهائية كمطرب وقدم أغنية "حواء" وتحدث عن ألبومه الجديد وأغنية "سينغل" يستعد لطرحها في الأسواق، حضر والداه إلى بيروت وتابعا الحلقة الأخيرة من داخل استديوهات MBC.

أما ريّا فكانت مشرقة بفستانها الفضي بذيله الطويل الذي أعاق إلى حد ما حركة زميلها قصي على المسرح، حين داس عليه أكثر من مرة، ويبدو أنه كان هناك توارد للأفكار بين ريا ونجوى التي اختارت هي أيضاً فستاناً باللون نفسه، كان مناسباً عليها وأبرز قوامها الرشيق.

أحمد حلمي توقّع قصة حب بينه وبين نجوى

ولكن نجوى وكما في الحلقة السابقة انتظرت ثناء ريا على أناقتها التي قالت لها أيضاً "أحبك". واستدركت ريا:" بل أحب كل أعضاء لجنة التحكيم"، لتردّ عليها نجوى:"أنا أيضاً أحب أعضاء لجنة التحكيم وليس علي وحده. كذلك علقت عندما طلب منها أن تتحدث عن شعورها بانتهاء الموسم الثالث:" أنا زعلانة لأن قصة روميو وجولييت (قصة حبها لـ علي جابر) انتهت. كانت قصة الموسم. كانوا يقولون قبّلها علي، ولكن من يحب في السر لا يقبّل في العلن. ونحن لم نعتد على التقبيل في السر. ولكنني سوف أشتاق لعفوية ناصر وشقاوة أحمد. أحمد حلمي أيضاً لم تفته الإشارة إلى قصة حب علي ونجوى عندما قال:" آراب غوت تالنت أصبح من البرامج المفضلة عندي وأتوقع في الموسم المقبل أن تجمع قصة الحب بيني وبين نجوى".

آخر المفاجآت

D.J Bliss كان آخر مفاجآت الموسم الثالث من برنامج Arabs Got Talent وكذلك تمّ إهداء تذكارات أعضاء لجنة التحكيم لمستحقيها دون الإعلان عن أسمائهم.

بعد انتهاء الحلقة عقد مؤتمر صحفي حضره إعلاميون من مختلف الدول العربية والمتحدث الإعلامي الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك وأعضاء لجنة التحكيم الأربعة كما فريق "Sima " .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"