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نسرين طافش تعتذر عن "باب الحارة" وتشارك ياسر المصري في "ملحمة الحب"

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نسرين طافش تعتذر عن "باب الحارة" وتشارك ياسر المصري في "ملحمة الحب" نسرين طافش تعتذر عن "باب الحارة" وتشارك ياسر المصري في "ملحمة الحب"

أكدت الفنانة نسرين طافش خبر اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "باب الحارة"، ونفت أن يكون الاعتذار لأسباب تتعلق بعدم رغبتها بالمشاركة في العمل، وأشارت إلى أنها حزينة لعدم المشاركة في الأجزاء الجديدة للعمل الذي عشقه الناس عند عرضه خلال السنوات السابقة، وعزت أسباب اعتذارها في اتصال هاتفي مع "سيِّدتي نت" لارتباطاتها المسبقة للمشاركة بعدة أعمال، منها: المسلسل البدوي "ملحمة الحب" الذي تؤدي بطولته إلى جانب الفنان ياسر المصري، والذي سيصور في الأردن قريباً، وتدور أحداثه المستقاة من قصة واقعية حول علاقة حب تجمع بين فارسة وشاعرة بدوية شهيرة وأحد فرسان قبيلة أخرى، وقالت: "إن أحداث العمل مشوقة جداً، حيث يحمل في ثناياه الحب والعشق الذي تعترضه الأحداث والظروف"، مؤكدة أنه يتم التحضير للعمل حالياً، وهو من إنتاج شركة "هوليوود الخليج الكويتية"، وسيعرض في رمضان المقبل على الفضائية الكويتية، وعلى عدة قنوات عربية أخرى.

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سيدتي