الإعلامية ريما نجيم تدخل كتاب غينيس

بعد ان تعودنا على لبنان ان يكون سبّاقاً في وصوله للمراتب العالية، ها هو اليوم يدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية عبر الإعلامية ريما نجيم التي حطمت رقماً قياسياً جديداً من خلال أطول حوار اذاعي عبر أثير اذاعة محطة “اغاني اغاني” 98,9 FM تخطى الـ40 ساعة من البث المباشر.

وتضمن الحوار فقرات متعددة ومنوعة بمشاركة ضيوف إعلاميين وصحافيين وفنانين، وإتصالات من المواطنين لدعمها وتهنئتها.

وكانت نجيم قد بدأت بثّها صباح الجمعة حيث كان هدفاً إنسانياً بالدرجة الأولى وهو جمع تبرعات بقيمة 20 ألف دولار أمريكي، لإجراء عملية صمام قلب طارئة لطفلة فقيرة تدعى لاريسا.

يذكر ان “غينيس” حددت مجموعة من الشروط لتسجيل الرقم. وأوضحت ريما أنها كانت مستعدة للحدث، الذي حضره مندوب من موسوعة غينيس، بكل قواها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"