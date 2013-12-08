بالصور:هكذا طوت إيلين صفحة حبها القديم

قبل انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "السيد كورت وشورى" مع كيفانش تاتليتوغ (مهند)، الذي تدور أحداثه حول الثورة البلشفية في روسيا، شوهدت الممثلة التركية العراقية الأصل فرح زينب عبدالله (إيلين) مع صديق جديد في ناد ليلي، حيث رصدتها عدسات الباباراتزي خلال خروجها معه وركوبهما معاً جنباً إلى جنب في سيارة التاكسي في ساعات الصباح الأولى.

ويعد هذا أول ظهور لها مع صديقها الجديد ما كشف أنّها طوت صفحة حبها القديم للممثل الكوميدي أسر ينيلير، الذي سبقها بإعلان إنفصالهما بكلمات قليلة على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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