عالجي الترهّل الناتج عن خسارة الوزن بتمرين "دوكان"

بعد خسارة الجسم 8 كيلوغرامات من وزنه، يبدأ سباق بين الدهون الآخذة في الاختفاء وبين الجلد السائر نحو الانكماش، فالدهون تختفي بسرعة أكبر ممّا يستطيع الجلد أن يتقلّص.وحينها، تبرز شكاوى السيّدات من الجلد الزائد ونقص مرونته، في المواضع الأربعة التالية:

- البطن الرجراج السمين: عندما تنحفين، تؤثّر خسارة الوزن في طبقة الشحم المحيطة بعضلات البطن، وعلى الجوف الداخلي المحيط بالأمعاء.وعندما يذوب الشحم الداخلي، تصبح العضلات أقلّ تماسكاً، فيبدو البطن رجراجاً وناتئاً باتجاه الخارج.وعندما تختفي الدهون الخارجيّة، يرتخي الجلد الذي ينكمش بعد خسارة الوزن ببطء شديد، إذ يحتاج إلى 6 أشهر ليبلغ ذروة انشداده.ولا يمكنك بعد هذه المدّة أن تأملي في أيّ تحسّن إضافي.ولكن، لا يجوز أن تحاولي القيام بأيّ إجراء "راديكالي" قبل ذلك.أمّا مظهر البطن الناتئ إلى الخارج فهو ناجم عن ارتخاء الجدار العضلي.ولشدّه من جديد، عليك أن تعالجي عضلات البطن بالتمرينات التقليدية الخاصّة بها.

-ترهّل الذراعين: بعد إنقاص الوزن، لا تعود الذراعان ممتلئتين كما في السابق، لكن الجلد لا يكون قد انكمش إلى حدّ كافٍ، فيتدلّى من جهتهما الخلفية.

-الردفان المترهلان الهابطان: تنقسم أرداف النساء طبيعياً، إلى:عضلات كبيرة قادرة على حمل الأثقال وطبقة شحمية سميكة شبيهة بوسادة تجعل الجلوس مريحاً.وتظهر على عضلات، ردفي المرأة قليلة الحركة، علامات ضمور، وحالما ينقص وزنها تفقد وسادتها الشحميّة، فيرتخي ردفاها ويتهدّلان.

-الفخذان المترهّلان: تعاني النساء اللواتي تتركز بدانتهن في الجزء الأسفل من الجسم من هذه الظاهرة.فبعد فقدا الوزن، يصبح الفخذان أقلّ تماسكاً، ولا يعود غطاؤهما الجلدي مشدوداً، كما في السابق.



التمرين الخاص بحمية "دوكان"

إن هذا التمرين الوارد في كتاب "نظام حمية دوكان" الصادر عن دار هاشيت أنطوان والخاص بالطبيب الفرنسي الشهير بيار دوكان بسيط وممتع، ويمكنك دمجه بسهولة في روتينك اليوميّ، كما ممارسته في سريرك، بعد الاستيقاظ، على أن تكرّريه قبل خلودك إلى النوم.وهو يتيح لك تشغيل عدد من المجموعات العضليّة في البطن والذراعين والفخذين.

_ ضعي مخدّة نوم، وفوقها وسادة، على سريرك، كي تصنعي سطحاً مائلاً تتمدّدين عليه.

اثني ركبتيك، ومدّي ذراعيك لتمسكي بركبتيك.

_ ارفعي صدرك عمودياً، وأنت في وضعيّة الاستلقاء، باستخدام عضلات بطنك وحدها، بدون مساعدة من ذراعيك.

_ بعد ذلك، اهبطي بجسمك إلى مسندك، وحاولي تكرار هذه الحركة 15 مرّة، بدون استخدام ذراعيك.

*بعد ذلك، ابدئي تنفيذ هذا التمرين مجدداً، ومن نقطة الصفر، مستخدمة عضلات ذراعيك الآن، بدلاً من عضلات بطنك:

_ ارفعي صدرك في وضع عمودي، وأنت تشدّين بعضلات ذراعيك ذوات الرأسين. حاولي أن تكرّري هذه الحركة 15 مرّة، ليصبح المجموع 30 مرّة في جلستك الصباحية.وقبل النوم، اتبعي التسلسل نفسه ليبلغ المجموع 60 مرّة.

حاولي في كلّ يوم أن تزيدي حركة في الصباح والمساء، أي 31 مرّة صباحاً و31 مرّة مساءً، في اليوم الثاني، و32 مرّة صباحاً و32 مرّة مساءً، في اليوم الثالث...بغية الوصول إلى 70 مرّة صباحاً و70 مساءً، في نهاية الشهر الأول، ثمّ المثابرة حتى تبلغي مع الوقت 100 مرّة صباحاً و100 مرّة مساءً. عندئذٍ، سيعود بطنك الرجراج الناتئ مشدوداً ومسطحاً.

يمكنك إرسال أسئلتك الخاصّة بخفض الوزن والتغذية إلى مؤلّف الحمية رقم 1 في العالم الطبيب الفرنسي الشهير بيار دوكان على عنوان البريد الإلكتروني التالي:[email protected]، وسيجيبك عنها قريباً.

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