وزير المالية ينتدب سامية حسين لرئاسة "الضرائب العقارية"

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بندب سامية حسين مدير مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة لتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بعد أسبوعين من خلو المنصب بانتهاء مدة تولى الرئيس السابق حسن عباس، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

ونص القرار الذى حمل رقم 554 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 5 ديسمبر، على ندب السيدة سامية لرئاسة المصلحة، لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، مع منحها البدلات المقررة للوظيفة، دون تحديد مدة محددة للندب.

وتسلمت مصلحة الضرائب العقارية نص القرار اليوم الأحد، على أن تتسلم سامية حسين منصبها الجديدة خلال الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الوزير قابل كلا من سامية حسين، وناجى السرجانى رئيس قطاع شئون مكتب رئيس المصلحة، والمرشحين للمنصب، الخميس الماضى، ووقع الاختيار على سامية حسين لشغل المنصب.

وسوف تتسلم "حسين" منصبها الجديد فى ظل تحديات كبيرة تواجه مصلحة الضرائب العقارية، والتى لم تتمكن حتى الآن من إجراء أى خطوة فعلية على أرض الواقع لتنفيذ قانون الضرائب العقارية، رغم سريانه قانونيا منذ أكثر من 5 أشهر كاملة، حيث ما زالت الوزارة تسعى لاستصدار قانون بتعديل بعض مواد قانون الضرائب العقارية، كما لا تزال المفاوضات مع اتحاد الصناعات وغرفة المنشآت السياحية جارية للتوصل إلى صيغة تقييم هذه المنشآت بما يتناسب مع جميع الأطراف.