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وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر المحتوى الرقمى العربى برعاية "كايرو دار"

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وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر المحتوى الرقمى العربى برعاية "كايرو دار" وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر المحتوى الرقمى العربى برعاية "كايرو دار"

افتتح المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "المحتوى الرقمى العربى وتعزيز الإبداع والشفافية والمشاركة فى العالم العربى"، والذى يقام بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الإسكوا وبرعاية "كايرو دار".

وأوضحت وزارة الاتصالات أن هذا المؤتمر الذى يحضره خبراء دوليون، يأتى فى إطار حرص الوزارة للنهوض بصناعة المحتوى الرقمى، ومواكبة أحدث التطورات فى مجال المحتوى الرقمى عالميا، وإنتاج محتوى رقمى عربى يقوم على فكر الإبداع والابتكار.

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