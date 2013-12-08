السفير السويسرى: 30مليون فرانك لدعم التحول الديمقراطى فى مصر

أكد ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، أن مصر لديها موقع جغرافى يمكنها من وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية فى 3 أيام، ولكن الإجراءات المتعلقة بالتصدير طويلة، مما يفقد المنتج المصرى تنافسيته.

وأضاف "لايتنر"، خلال الإعلان عن إطلاق التقرير الوطنى لممارسة الأعمال 2013، أنه لابد من رفع القيود التشريعية الخاص ببيئة الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، إذ إن الشركات المحلية هى التى تقود الاستثمارات الأجانب، ولابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن التقرير ساعد على تبادل الخبرات بين مصر وسويسرا.

وأشار "لايتنر" إلى أن سويسرا دعمت مصر عقب ثورة 25 يناير، وذلك لاجتياز المرحلة الانتقالية، ومازالنا نحافظ على هذا التعاون باتفاقيات ثنائية، لافتاً إلى أنت دولته قدمت دعما يقدر بـ30 مليون فرانك سويسرى على مدار 5 سنوات، وذلك لدعم التحول التحول الديمقرطى والتنمية الاقتصادية.

وأضح"لايتنر" أننا نقدم 13 مليون دولار سنويا دعما للحكومة المصرية والقطاع الخاص فى الأماكن المحروم من الاستثمار، والفئات المهمشة مثل المرأة والصعيد، مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة العمل وتعديل كافة التشريعات فى مصر من أجل التسهيل على المستثمر فى اتخاذ القرارات.