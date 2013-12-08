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كمال أجسام - المصري سامي يفوز ببطولة مستر أوليمبيا للهواة

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كمال أجسام - المصري سامي يفوز ببطولة مستر أوليمبيا للهواة كمال أجسام - المصري سامي يفوز ببطولة مستر أوليمبيا للهواة

توج المصري إبراهيم سامي بلقب بطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام للهواة، والتي أقيمت في ممكلة البحرين.

وتمكن سامي من الفوز في وزن فوق 100 كيلو متفوقا على أبطال والفلبين والكويت ومواطنه المصري أحمد الورني.

وتعد بطولة مستر أوليمبيا بالنسبة للاعبي كمال الأجسام، بمثابة كأس العالم في كرة القدم.

يُذكر أن المصري رامي السبيعي كان قد حقق المركز الثامن في بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين والتي أقيمت في أمريكا سبتمبر الماضي.

يُذكر أن السبيعي وبطل مستر أوليمبيا الأمريكي فيل هيث كانا على رأس المدعوين لحضور فعاليات بطولة مستر أوليمبيا للهواة.

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