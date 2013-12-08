أمن الشرقية ينتدب لجنة لفحص المضبوطات بحوزة الإرهابيين السبعة

إنتدبت مديرية أمن الشرقية لجنة من المفرقعات لفحص المضبوطات بحوزة المتهمين الإرهابيين الـ7 المقبوض عليهم صباح اليوم والمنتمين لكتائب الفرقان بقرية طارق بن زياد بمدينة الحسينية.

فيما أكد العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية فى تصريحات له أنه تم ضبط المتهمين بالتعاون مع الأمن الوطنى بالقاهرة حيث تم اصطحابهم إلى جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر لاستكمال التحقيقات معهم .

مشيراً إلى أن المحافظة تحولت إلى وكر للجهاديين والتكفيريين بسبب كثرة قيادات الإخوان ، مما يساعدهم على معرفة الطبيعة الجغرافية وسهولة الإختباء فيها.

وأوضح خضر أن مجهودات إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع قوات الجيش والأمن الوطني لم تتوقف حتى يتم القضاء على البؤرالإرهابية والإجرامية لإعادة الأمن للمواطنين .

الجدير بالذكر ان محافظة الشرقية شهدت في شهر سبتمبر الماضي، قيام مجموعة من الإرهابيين بشن هجوم مسلح على سيارة تابعة للجيش بمدخل مدينة الصالحية الجديدة بطريق 36 الحربي، وأسفر عن استشهاد الملازم أول محمد عبد الكريم أحمد، إثر إصابته بأعيرة نارية ، واستشهاد المساعد سعد عطا عبده إثر إصابته بطلق نارى، وإصابة النقيب خالد محمد زكى والمجند أبو النجا فتحي.

وفى شهر أكتوبر الماضى، قام مسلحون باستهداف سيارة تابعة للقوات المسلحة بطريق 36 الحربى الإسماعيلية –الصالحية الجديدة، و تبين من التحقيقات أثناء سير السيارة رقم 822815 تابعة للقوات المسلحة بالطريق، قام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ماركة فيرنا رصاصى اللون، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية اتجاه السيارة، مما أسفر عن استشهاد كل من الملازم أحمد إبراهيم حسين، و”مصطفى خضر مصطفى” مجند، ومجند عبد الناصر فكرى عبد الناصر، “ومجند محمود أحمد عبد الرحمن ومجند معاذ محمد نور”، وتم نقلهم لمستشفى القصاصيين العسكرى بالإسماعيلية، حيث تبين أنهم كانوا فى طريقهم من معسكر بالإسماعيلية لكتيبة الدفاع الجوى بالصالحية.