شركات أجنبية تعرض 15 مليار دولار لإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالقاهرة

كتب: حمدي جابر

كشف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، عن عروض مقدمة من شركات أجنبية لتدوير المخلفات، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA”، بخصوص تكليف وزير التنمية المحلية للمحافظين بتشجيع إنشاء مشروعات جديدة بمحافظاتهم، إن المحافظة لن تحدد مجالات بعينها للمستثمرين، ولكن ستثوم بدراسة العروض المقدمة منهم، مشيراً أنه يقوم بادراسة مشروع مقدم لهم، بإنشاء جراج متعدد الطوابق تحت الأرض بسعة 1800 سيارة بمنطقة مدينة نصر.

جاء ذلك على هامش مؤشر ممارسة الأعمال في مصر لعام 2014، والذي عقد بمقر هيئة الاستثمار.