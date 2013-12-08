بالصور.. الرئاسة التونسية: صحف مصرية حصلت على آلاف الدولارات للترويج لنظام بن علي

أخرجت دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية إلى النور ” الكتاب الأسود” رصدت فيه ممارسات الوكالة التونسية للاتصال الخارجي والتي كانت مسئولة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على عن تسويق سياساته إدارته والترويج له ومواجهة معارضيه.

> وذكر الكتاب أن نحو 20 صحيفة مصرية تلقت أموالا من النظام أثناء حكم بن علي، مقابل موضوعات تتضمن الصورة الإيجابية للنظام، وقال إن عددا من الصحفيين المصريين شاركوا في مدح النظام التونسي، وإصدار كتب عن منجزاته.

ونشر الكتاب الأسود قائمة حملت عنوان «أصدقاء الوكالة التونسية للاتصال الخارجي»، وجاء بالقائمة أسماء أسامة سرايا وإبراهيم نافع رئيسي التحرير السابقين للأهرام، ومصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة الأحرار، وسمير رجب رئيس التحرير السابق للجمهورية، والكاتبة إقبال بركة ، والكاتبة سكينة السادات، والصحفي بالوفد عباس الطرابيلي، والصحفية بأكتوبر سوسن أبو الحسين، والصحفيان بأنباء الشرق الأوسط لبنى نصار و محفوظ الأنصاري، والصحفيون أمين محمد أمين، بدر الدين أدهم، مسعود الحناوي، محمد حلمي،محمد عبدالمنعم، محمد الشاذلي.

كما سلط “الكتاب الأسود” الضوء على الكتب التي صدرت لمدح نظام بن علي وبينهم عدد من الكتاب المصريين، ومنهم ” المرأة التونسية من التحرر إلى دولة القرار” لكاتبه بدر الدين ادهم، وكتاب” المعجزة التونسية” لكاتبيه عصام كامل وسوسن أبو حسين، وكتاب” تونس بن علي بعيون مصرية” و”المرأة التونسية ملكة متوجة” للكاتبة جيهان عاصم، وتحدث التقرير عن كتاب ” تونس التحدي الشراكة الأورومتوسطية” والذي نشره الصحفي المصري عوض سلام وطبع على نفقته 2000 نسخة، ثم أدخلت الوكالة التونسية تنقيحات عليه لتبرز الدور الريادي لنظام بن علي، وأعادت طبع 1000 نسخة وعوضت الكاتب عن النسخ التي طبعها على نفقته، كما أشار إلى كتاب عصام كامل ” تونس ديبلوماسية العقل” والذي أمر بن على الوكالة التونسية باقتناء 1000 نسخة منه وتوزيعها.

وتعرض التقرير للمبالغ المالية التي تلقتها الصحف العربية والأجنبية من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مقابل تبني سياسة إيجابية تجاه نظام بن علي، وجاء تحت قائمة تحمل عنوان ” الاعتمادات المخصصة للإشهار الأجنبي بميزانية الوكالة التونسية 2010″ أن جريدة الأهرام حصلت على 35000 دولار، وحصلت الجمهورية على 20000 دولار، وحصلت كل من روز اليوسف والأسبوع على 15000 دولار، أما الأخبار والوفد وأكتوبر والأحرار والعربي والحياة المصرية والجمهوري الحر والموجز والنهار والكرامة والأهرام العربي فحصل كل منهم على 10000 دولار، وحصلت الأهالى وأخر ساعة وصوت الأمة وحواء والمصور على 5000 دولار لكل منهم.