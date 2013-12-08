ريال مدريد إسبانيا بتسعة لاعبين لأول مرة منذ 2004

خاض ريال مدريد مواجهة أوليمبيك تشاتيفا في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك الإسباني التي انتهت بالتعادل 0-0 بتسعة لاعبين إسبان في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ 2004.

وفي غياب كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، اعتمد ريال مدريد على تشكيل غلب عليه الإسبان بتسعة لاعبين.

فبدأ ريال مدريد المواجهة بتشكيل مكون من تسعة لاعبين إسبان هم "إيكر كاسياس، داني كارباخال، ناتشو فرنانديز، سيرجيو راموس، ألفارو أربيلوا، إسكو، ألفارو موراتا، خيسي رودريجيز، آسيير إياراميندي".

وكان البرازيلي كاسميرو والأرجنتيني أنخيل دي ماريا هما فقط من لعب في التشكيل الأساسي من خارج إسبانيا.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ريال مدريد بتشكيل يضم هذا العدد من اللاعبين الإسبان منذ تسعة سنوات كاملة عندما واجه تينيريفي في كأس الملك أيضا عام 2004 وفاز 2-1.