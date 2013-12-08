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الخلوة الوزارية تختتم جلسة اليوم بملف التعليم في كافة جوانبه

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، صباح اليوم ( الأحد) بدء أعمال الخلوة الوزارية التي أعلن عنها سموه الاسبوع المنصرم .

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي صباح اليوم على " تويتر " : " نبدأ بحمد الله  أعمال الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس ... كل الشكر لمن شارك   في #العصف_الذهني_الإماراتي " .

 

  • اختتام أعمال الخلوة الوزارية لهذا اليوم وتنعقد غداً صباحا #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • لبنى القاسمي: كثرة المناهج وحشوها يعتبر أحد التحديات .. والمعلمين المتميزين لا يحصلون على حوافز #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • لبنى القاسمي: نحتاج نظام متكامل للكشف عن المواهب وعن الطلبة الموهوبين #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد: دولة الإمارات خرجت قادة كزايد وراشد وخليفة بن زايد ومحمد بن راشد ..  وتستطيع تخريج كفاءات مواطنة #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد: تدريب المعلمين عن طريق مراكز متخصصة مهم جدا لضمان جودة التعليم #العصف_الذهني_الإماراتي  .
  • سيف بن زايد: توجهات محمد بن راشد للتوطين في قطاع التعليم مهمة .. والمواطن هو الأساس في تطوير التعليم #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد: لا بد من تغيير طريقة اختيار المعلمين .. ووضع معايير أقوى لتوظيفهم #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد: نشكر الشيخ محمد بن راشد على هذه الفرصة .. وهذه المبادرة الكبيرة.. #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • نهيان بن مبارك: المعلم له أهمية كبيرة لمستقبل التعليم ولمستقبل البلد .. #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • انتهاء المجموعات من مناقشة أهم التحديات والوضع الحالي .. ونقاش جماعي حول أهم  الأفكار ..  #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • محمد بن راشد يتنقل بين المجموعات ويناقش معهم الأفكار الواردة من الجمهور .
  • بدأ أعمال جلسة "تطوير الأفكار والحلول المبتكرة" ضمن الخلوة الوزارية .
  • محمد بن راشد وعبدالله بن زايد وسيف بن زايد قبيل انطلاق أعمال الخلوة الوزارية .

  • محمد بن راشد يناقش أجندة الخلوة الوزارية مع محمد القرقاوي .

  • اختتام أعمال جلسة "التحديات" ضمن الخلوة الوزارية ورؤساء مجموعات #العصف_الذهني_الإماراتي يقدمون ملخصاتهم .
  • محمد بن راشد يتنقل بين مختلف المجموعات ويناقش معهم الأفكار الواردة من الجمهور #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد: تطوير التعليم يتيح فرص أكبر لبناء قادة المستقبل الامارات #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • سيف بن زايد يترأس مجموعة "طرق التدريس"، ومنصور بن زايد يترأس مجموعة "مخرجات التعليم" وعبدالله بن زايد "مهارات الطلبة".. #العصف_الذهني_الإماراتي
  •  حمدان بن راشد يترأس مجموعة "كفاءة المعلمين" في الخلوة الوزارية .. وحمدان بن مبارك مجموعة "إكمال المراحل الدراسية".. #العصف_الذهني_الإماراتي
  • محمد بن راشد: شعبنا شعب مبدع .. وشعب إيجابي ومتفائل .. والمسئولية مضاعفة اليوم تجاه هذا الشعب .. #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • محمد بن راشد يدعو في كلمته في الخلوة الوزارية لمواكبة تغير الزمن والظروف .. بأدوات جديدة وفكر مختلف
  • محمد بن راشد: ما يجعل مؤسسة تنجح وأخرى تفشل هو روح الفريق .. ونحن اليوم هنا لتعزيز هذه الروح #العصف_الذهني_الإماراتي
  •  محمد بن راشد وسيف بن زايد خلال حضورهم أعمال الخلوة الوزارية

  • محمد بن راشد: تطوير قطاعي الصحة والتعليم عملية مستمرة .. وعملية#العصف_الذهني_الإماراتي مصيرية في بلدنا ..
  • محمد بن راشد: أول فكرة خطرت في بالي صباح اليوم..يوم جديد..وعمل جديد..ومحطة جديدة في التطوير في وفي الدولة #العصف_الذهني_الإماراتي .
  • محمد بن راشد والوزراء في احدى مجموعات لتطوير قطاع التعليم في الإمارات .

  • محمد بن راشد: شعبنا شعب مبدع، وشعب إيجابي ومتفائل، والمسئولية مضاعفة اليوم تجاه هذا الشعب .
  • محمد بن راشد: تطوير قطاعي الصحة والتعليم عملية مستمرة، وعملية مصيرية في بلدنا .
  •  محمد بن راشد: فخور بفريق عملي .. وبجميع الفرق الحكومية .. وفخور بإيجابية وإبداع شعب الامارات .
  • محمد بن راشد: جربت العصف الذهني مع الفرق الصغيرة.. وأحببت أن أجربه مع شعبي .. والنتيجة 65 ألف فكرة .
  • محمد بن راشد يستمع إلى شرح أحد أصحاب الأفكار لتطوير قطاع التعليم في الامارات .

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