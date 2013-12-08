"البقوليات والطعام المالح" محظور تناولها للحامل لتأثيرها على الجنين

فترة الحمل من الفترات التى تتطلب اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة، ونوعية غذائها، حيث إن التغيرات التى يتعرض لها الجسم فى تلك الفترة تجعله أكثر تأثرًا بأنواع محددة من الطعام، ذلك بجانب تأثر الجنين أيضًا بنوعية الغذاء الذى تتناوله الأم.

الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، يقدم قائمة من الطعام المحظور على السيدة الحامل تناوله، طوال فترة الحمل، وهى كالتالى:

- الملح: ويشمل كل أنواع الطعام المضاف إليه كميات كبيرة من الملح، مثل المخللات، والجبن المالح، حيث يساعد الملح على زيادة احتباس السوائل بالجسم، مما يجعل السيدة أكثر عرضة للتورم، والذى يكون الجسم مهيئًا له، نظرًا للتغيرات الهرمونية التى تحدث فى فترة الحمل، كما أن زياد الملح يعمل على ارتفاع ضغط الدم، وهو من الأمراض التى تمثل خطورة على الحمل.

- البقوليات: ويؤدى تناول البقوليات بكثرة إلى التعرض لانتفاخ القولون الذى يمثل ضغطًا زائدًا على الرحم.

- الطعام غير كامل النضج: مثل الرنجة الفسيخ، وغيرها، وهى التى يمكن أن تتسبب فى إصابه السيدة بنزلات معوية حادة.

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