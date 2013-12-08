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لبيب: تخصيص 2 مليار جنيه لصندوق جديد يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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لبيب: تخصيص 2 مليار جنيه لصندوق جديد يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبيب: تخصيص 2 مليار جنيه لصندوق جديد يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن قرب تدشين لصندوق يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مبئي 2 مليار جنيه.

وأوضح إن هذا الصندوق سوف يقوم بمنح قروض ميسرة شبه معدومة الفائدة، للمشروعات الصغغيرة والمتوسطة، على أن يكون التركيز الأكبر على محافظات الصغيد وسيناء.

جاء هذا خلال كلمته أما مؤتمر إعلان نتائج ممارسة الأعمال في بحضور عدد من المحافظين، ووزير الاستثمار أسامة صالح، والذي أوضح فيه خلال كلمته إن مشروع الدستور الجديد تم التوافق فيه على لا مركزية المحافظات المصرية، ويعطي صلاحيات أكبر لمحافظين، مما يصب في صالح المحافظات، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وعمل الشبال الواحد للمستثمر،  خاصة بعد مطالبته للمحافظين بتنفيذ بنية تحتية لائقة وتوصيل الخدمات اللازمة لإقامة مثل هذه المشرعات، ومنح الأراضي اللازمة للمستثمر الجاد حتى ينفذ عليها مشورعه، موضحاً أنه من المخطط أن يتم إنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات، بشكل أخص محافظات الصعيد وسيناء.

أشار لبيب، أن الصندوق الذي سيتولى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يكون تحت إشراف منظمات المجتمع المدني.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تقرير ممارسة الاعمال 2014، حيث يعمل على جذب استثمارات جديدة، وتحسين الاستثمارات الحالية، كما يحث على دعم المشؤوعات الصغرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص وإمدادهم بالمعلومات اللازمة.

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