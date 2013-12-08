وزير البترول يشهد توقيع عقد مشروع بتروكيماويات بالإسكندرية باستثمارات 460 مليون دولار

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل توقيع عقد مشروع جديد للبتروكيماويات لإنتاج الستيرين بالمنطقة البترولية بالأسكندرية باستثمارات حوالى 460 مليون دولار لإنتاج 300 ألف طن لتغذية مشروع البولى ستيرين والتى تقوم عليها عدة صناعات حيوية منها صناعة مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات صناعة السيارات ومستلزمات التشييد والبناء ومواد العزل والمستلزمات الطبية.

تم توقيع العقد بمجمع البترول بالأسكندرية بين المهندس محمد الريفى رئيس الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين “الاستيرنكس” والمهندس عبد الناصر صلاح رئيس شركة (إنبى) المقاول العام للمشروع، وحضر التوقيع المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الريفى أن إنتاج المشروع يوفر المادة المغذية لمشروع البولى ستيرين القائم حاليا وذلك بدلا من استيرادها من الخارج ويستغرق تنفيذه 30 شهرا.

وأوضح رئيس شركة (إنبى) أن الدخول فى تنفيذ المشروعات البتروكيماوية يمثل نقلة جديدة فى مجال إقامة مثل هذه المشروعات محليا وخارجيا بما يمثله من أهمية اقتصادية سواء بالنسبة لتوفير العملة الصعبة عن طريق الإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد، كما أن المشروع سيخدم العديد من الصناعات القائمة على منتجاته محليا مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن “نطاق عمل إنبى يشمل تنفيذ الأعمال من خلال عقد تسليم مفتاح والاستعانة بشركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ الأعمال التخصصية وشركة بتروجت لتنفيذ أعمال الإنشاءات وتصنيع الأبراج والمعدات”.

وكان الوزير قد أجرى جولة تفقدية للوحدات الإنتاجية بشركة الأسكندرية للبترول تابع خلالها سير العمل وأكد فى لقائه بالعاملين على أهمية تكاتف الجميع من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد الوطنى والإنتاج البترولى، مشيرا إلى أن تطوير العاملين الدائم لقدراتهم ومهاراتهم واعتماد الحلول المبتكرة لزيادة الإنتاج والالتزام بمعايير التشغيل الآمن والسلامة والصحة المهنية هو السبيل لذلك، موضحا أن الأسكندرية للبترول أمامها فرص كثيرة للتطوير وتحسين الأداء من خلال تحسين أداء الوحدات الإنتاجية بها واستغلال الطاقات الفائضة وتطوير الميناء البترولى والاستفادة من كوادرها البشرية.

من جانبه، أوضح الكيميائى عوض أبوهلب رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية لوحدات التكرير بها تبلغ حوالى 8ر4 مليون طن سنويا من الخامات المحلية والمستوردة لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت والترباين “وقود النفاثات”، كما أن لديها مجمعا لإنتاج زيوت التزييت بطاقة إنتاجية 110 آلاف طن سنويا بالإضافة إلى مجمع المذيبات البترولية، وأنها تقوم فى إطار سياسة التكامل بين شركات البترول بالمنطقة بتوفير المادة الخام الأولية كتغذية لمشروعات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب وميدور.