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أنشيلوتي: تغيير دي ماريا؟ لن يرحل إلى موناكو

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أنشيلوتي: تغيير دي ماريا؟ لن يرحل إلى موناكو أنشيلوتي: تغيير دي ماريا؟ لن يرحل إلى موناكو

نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيل جناحه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى موناكو في يناير المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى اتفاق بين موناكو ودي ماريا على انتقال الجناح الأرجنتيني إلى هناك في يناير، بسبب رغبته في اللعب أساسيا.

ويعتمد أنشيلوتي بصفة أساسية على الويلزي جاريث بيل على الجناح الأيمن، وهو ما يصعب مهمة دي ماريا في ريال مدريد.

وشارك دي ماريا في تعادل الملكي أمام أوليمبيك تشاتيفا في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك الإسباني 0-0 يوم السبت، وخرج مستبدلا في الدقيقة 58.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "دي ماريا كان يعاني من مشكلة بسيطة في عضلة السمانة، ولذلك أخرجته من الملعب".

وتابع " لم نتحدث بشأن تقارير رحيله، هو سعيد في ريال ويود الاستمرار هنا".

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