فلامنجو يفرض التعادل على كروزيرو ' البطل ' في ختام الدوري البرازيلي

ريو دي جانيرو، (إفي): أنهى كروزيرو المتوج بلقب بطولة الدوري البرازيلي المسابقة بالتعادل مع مضيفه فلامنجو 1-1 في ملعب ماركانا بريو دي جانيرو.

وكان كروزيرو قد حسم اللقب لصالحه قبل أربع جولات من نهاية البطولة، وبهذا التعادل يكون قد أنهى الدوري وهو يتصدره بـ76 نقطة جمعها خلال 38 مباراة حقق فيها 23 فوزا، ومتفوقا بـ12 نقطة على جريميو الثاني في التصنيف والذي سيلعب مباراته الاخيرة اليوم عندما يحل ضيفا على بورتوجيزا.

وجاءت مباراة السبت بين كروزيرو وفلامنجو في ملعب ماركانا استعراضية من جانب الفريقين بعد ضمانهما المشاركة العام المقبل في كأس ليبرتادوريس.

وحجز كروزيرو مقعده في المسابقة القارية بعد تتويجه بالدوري، فيما ضمن فلامنجو المشاركة في نفس البطولة بعد فوزه بكأس البرازيل قبل أسبوعين.

افتتح هداف فلامنجو، هرنان، التسجيل لأصحاب الأرض (ق13) من الشوط الأول، وأدرك سوزا هدف التعادل في الشوط الثاني (ق64).

افتقد فلامنجو خلال المباراة للاعبيه باولينيو، وامارال، وسمير، وواجه صعوبة في كبح سرعات كروزيرو الذي كان يرغب في إنهاء البطولة بانتصار جديد.

واستعان أصحاب الأرض بحارس المرمى الشاب سيسار (21 عاما) الذي تصدى لخمس فرص واضحة للتسجيل.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت السبت، خسر كورينثيانز 1-0 عندما حل ضيفا على ناوتيكو، الأخير في التصنيف، والمحكوم عليه بالهبوط إلى القسم الثاني.

وودع المدير الفني لكورينثيانز، تيتي، الفريق خلال هذه المباراة بعدما لم يتم تجديد عقده.

وحقق المدير الفني خمسة ألقاب خلال نحو ثلاثة أعوام قضاها على رأس الجهاز الفني لكورينثاينز، بينها كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وأنهى النادي الأكثر شهرة في مدينة ساو باولو، الدوري في المركز العاشر بـ50 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على فلامنجو الحادي عشر، ولكن يمكن أن يتراجع ترتيبهما اليوم مع انتهاء باقي مباريات الجولة الأخيرة.

وبالهدف الذي أحرزه ديرلي، ودع ناوتيكو دوري الدرجة الأولى بفوز بعد 12 هزيمة متتالية.

وخلال المباريات التي تقام الأحد يستمر الصراع بين ست فرق لتفادي الهبوط، ومن بينها فلومينينزي وفاسكو دا جاما، كما تستمر المنافسة على باقي مقاعد كأس ليبرتادوريس.

ومع تأهل كروزيرو ووصيفه جريميو إلى ليبرتادوريس، تصب الترشيحات في صالح أتلتيكو باراناينسي وجوياس لاحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ومن جانبه، يواجه فلومينينزي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد عام من تتويجه بلقب الدرجة الأولى.

وتقام الأحد مباريات؛ بوتافوجو مع كريسيوما، وساو باولو مع كوريتيبا، وباهيا مع فلومينيزي، وانترناسيونال مع بونتي بريتا، وجوياس مع سانتوس، وأتلتيكو مينيرو مع فيتوريا، وأتلتيكو باراناينسي مع فاسكو دا جاما، وبورتوجيزا مع جريميو.