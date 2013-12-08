الرئيس الإيرانى يستهدف معالجة الركود التضخمى فى أول موازنة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأحد، إن الأولوية الاقتصادية ستكون لمعالجة التضخم ودعم النمو، وذلك فى معرض تقديمه لمشروع موازنة تقشفية هو الأول له منذ توليه الرئاسة.

وزاد التضخم فى إيران بمعدلات كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، بسبب العقوبات الاقتصادية الخانقة، وما يقول محللون إنه سوء الإدارة المالية للرئيس السابق محمود أحمدى نجاد.

واعتبر روحانى فى خطاب بثه التليفزيون الرسمى أن "البطالة هى القضية الأهم التى تواجه الاقتصاد مستقبلا، لكن المشكلة الأكبر الآن هى (التعامل مع) الركود التضخمى".

وأضاف "مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق"، وتتجاوز الموازنة الإيرانية للسنة المالية التى تبدأ فى مارس 2014 حاجز 66 مليار دولار، بحساب سعر الصرف فى السوق المفتوحة.

وبلغ حجم موازنة العام الماضى خلال حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد نحو 200 مليار دولار، لكن جرى تعديلها فى أكتوبر، بعدما قالت الحكومة إنها غير قادرة على تمويلها.

وقالت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضى، إن الإنفاق الحكومى لعام 2014 مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط أى أقل بعشرة دولارات تقريبا من السعر الحالى لخام برنت القياسى.

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