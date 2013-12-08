مسئول يمنى: اعتقال زعيم منفذى الهجوم على مجمع وزارة الدفاع

أفاد تقرير اليوم، الأحد، بأن أجهزة الأمن اليمنية فى صنعاء اعتقلت خلال اليومين الماضيين عددا من العسكريين الذين تم تجنيدهم أخيرا، للاشتباه فى علاقتهم بالهجوم الإرهابى الذى استهدف مجمع وزارة الدفاع اليمنية يوم الخميس الماضى.

وفى سياق متصل، نفى يحيى العراسى، السكرتير الصحفى للرئيس عبد ربه منصور هادى، أن يكون هادى تواجد فى المجمع لحظة وقوع الهجوم.

وقال العراسى: "هادى أبلغ بالهجوم، وتحرك إلى دار الرئاسة، ولما رأى أن العملية مستمرة توجه إلى المجمع للمتابعة بشكل مباشر".

وأكد: "تمت تصفية 12 إرهابيا من منفذى الهجوم، واعتقال ستة آخرين بينهم قياديان بارزان من تنظيم القاعدة، الأول زعيم المجموعة والموجه والدليل لتنفيذ العملية، والثانى الذى أبلغ عن نجاح العملية".

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