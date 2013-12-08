كاتي بيري ذات الرداء الأحمر

يمكن أن نقول أن النجمة كاتي بيري من النجمات الغير اعتياديات في ما يختص بأسلوب ارتدائها للملابس، إذ من النادر جداً أن نشاهدها بلوك عادي أو مكرر.

في آخر إطلالاتها أرادت النجمة أن تتحول إلى ليلى ذات الرداء الأحمر بأسلوبها الخاص، حيث ارتدت فستاناً مغطى برداء أحمر طويل زيّن بنقشات ذهبية رائعة، وحمل هذا الفستان توقيع المصمم نعيم خان الذي عرف بالتطريز المتقن والتفاصيل الجميلة.

شاهدي معنا كيف تحولت كاتي بيري إلى ليلى الحمراء بتصميم نعيم خان.