تصدعات وشروخات بمنزلين بقرية "دمتنو" فى مركز المحلة

شهدت قرية "دمتنو"، مركز المحلة، تصدع منزلين آخرين بجوار المنزل المتصدع، ليرتفع عدد المنازل التى شهدت تصدعات وشروخ وميول شديدة إلى 3منازل بالقرية، وتبين أن المنازل الثلاث ملك "نفيسة م ع" مكون من دور أرضى، ودورين مقامين بدون تراخيص داخل الكتلة السكنية، أدى الميول الشديد إلى تصدع منزل مكون من 3 طوابق، ملك "رفعت عبد الرحمن مطاوع"، وحدث ميل شديد بمنزل "مختار على الطوخى" مكون من طابقين.

وعلى إثره، تم إخلاء المنزل المتصدع والمنزل المجاور له، وتم تشكيل لجنة فنية وهندسية لإعداد تقرير حول المنازل الثلاث، وغلقهما وإخلائهما من السكان، لوجود تصدعات، وشروخ كبيرة بهم للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان سبب التصدعات والشروخ، وعما إذا كانت نتيجة المياه الجوفية من عدمه.

وتم فرض كردونًا أمنيًا حول المنازل الثلاث المتصدعة، والمائلة لحماية المارة، وحفاظا على الأرواح من حدوث أى انهيارات أخرى، وسقوط أى أجزاء من المنازل المتصدعة، تم إخطار محافظ الغربية، اللواء محمد نعيم، وانتقل المحاسب أحمد الشناوى رئيس مركز ومدينة المحلة للوقوف على تطورات الموقف.