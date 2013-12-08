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أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بخطف المستشار عبد المجيد محمود

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أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بخطف المستشار عبد المجيد محمود أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بخطف المستشار عبد المجيد محمود

تكثف أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الأحد، جهودها الأمنية لضبط المتهمين بخطف المستشار عبد المجيد محمود إسماعيل، مستشار سابق بهيئة قضايا الدولة.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بأنه تلقى بلاغا من الأهالى بقيام 8 مجهولين يستقلون سيارتين بدون لوحات معدنية، باختطاف "ع.م.إ" 76 سنة مستشار سابق بهيئة قضايا الدولة، ومقيم المعادى القهارة من مزرعته الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة يوم الجمعة الماضى، ولاذوا بالفرار، وتحرر المحضر رقم 1819 جنح القسم.

وأضافت مصادر أمنية لــ"اليوم السابع"، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام، يتابعان القضية كل ساعة، وخاصة كما أفادت مصادر أن المستشار المخطوف صديق مقرب للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

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