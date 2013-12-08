بالصور.. ضبط تشكيل عصابي أثناء تسلم فدية فى اطلاق سراح طفل مختطف‎ بسوهاج

تمكنت قوات أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي أثناء تسلم فدية فى اطلاق سراح طفل مختطف‎ حيث ورد بلاغ من المدعو رمضان العقبي نور الدين إسماعيل مقيم بالبلينا بغياب نجل شقيقته الطفل يوسف السمان محمد السمان سن 4 ويقيم بذات الناحية أثناء لهوه بالشارع وتلقي أهله إتصال تليفوني من مجهول يطلب فدية مالية قدرها ” مائة ألف “جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط المديرية لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء الحادث طلعت حامد محمود أحمد ” وشهرته هاني ” سن 29 عاطل وإسلام علي عبد الظاهر ” وشهرته حسين ” سن 20 عامل و الشحات السيد حسين سن 35 عامل ، ويقيمون بناحية الساحل قبلي وأسامة رشيد محمود سن 25 عامل وحسين خيري مصطفي محمود سن 27 عامل والرميلي بخيت محمود مطاوع سن 22 عامل – ويقيمون بناحية الساحل بحريعقب تقنين الإجراءات .

حيث تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ومستترة حيث تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين أثناء قيام المبلغ بتسليمهم المبلغ المالي بناحية الساحل قبلي بالبلينا كما تم ضبط بندقية آلية وعدد “50 ” طلقة نارية بحيازة المتهم الأول وقاموا بالإرشاد عن مكان الطفل المختطف بمنزل المتهم الرابع حيث تم مداهمته واستعادة الطفل المختطف وتسليمه لأهليته.

بالكشف عن المعلومات الجنائية المسجلة للمتهمين لم يستدل لهم علي معلومات عدا الأول سبق اتهامه فـي القضية رقم 1913 جنح المركز لسنة 2013 [ قتل خطأ - حادث سيارة ] والرابع تبين اتهامه فـي القضية رقم 9231 جنح المركز لسنة 2008 “إيصال أمانة” .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الحصول علي مبلغ الفدية.