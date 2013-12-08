تغطية مباشرة لفعاليات الخلوة الوزارية .. تحديث مستمر

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، صباح اليوم ( الأحد) بدء أعمال الخلوة الوزارية التي أعلن عنها سموه الاسبوع المنصرم .

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على " تويتر " : " نبدأ بحمد الله أعمال الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس ... كل الشكر لمن شارك في #العصف_الذهني_الإماراتي " .

محمد بن راشد وسيف بن زايد خلال حضورهم أعمال الخلوة الوزارية

محمد بن راشد: تطوير قطاعي الصحة والتعليم عملية مستمرة .. وعملية#العصف_الذهني_الإماراتي مصيرية في بلدنا ..

محمد بن راشد: أول فكرة خطرت في بالي صباح اليوم..يوم جديد..وعمل جديد..ومحطة جديدة في التطوير في الحكومة وفي الدولة #العصف_الذهني_الإماراتي .

محمد بن راشد والوزراء في احدى مجموعات لتطوير قطاع التعليم في الإمارات .

محمد بن راشد: شعبنا شعب مبدع، وشعب إيجابي ومتفائل، والمسئولية مضاعفة اليوم تجاه هذا الشعب .

محمد بن راشد: تطوير قطاعي الصحة والتعليم عملية مستمرة، وعملية مصيرية في بلدنا .

محمد بن راشد: فخور بفريق عملي .. وبجميع الفرق الحكومية .. وفخور بإيجابية وإبداع شعب الامارات .

محمد بن راشد: جربت العصف الذهني مع الفرق الصغيرة.. وأحببت أن أجربه مع شعبي .. والنتيجة 65 ألف فكرة .

محمد بن راشد يستمع إلى شرح أحد أصحاب الأفكار لتطوير قطاع التعليم في الامارات .

محمد بن راشد والوزراء يتابعون الأفكار المقترحة لتطوير قطاع التعليم في الإمارات .

محمد بن راشد يشكر شعب الامارات في بداية الجلسات على أفكارهم .

محمد بن راشد والوزراء يتحاورون مع أصحاب المبادرات والأفكار حول "التحديات" التي تواجه قطاع التعليم في الدولة.

يتم الآن عرض بعض المشاركات والأفكار في تطوير مجال التعليم التي وصلت الى الخلوة الوزارية .

بدأ أعمال الجلسة الأولى لـ الخلوة الوزارية بعنوان "التحديات" وتستمر لمدة ساعة وربع.

بحضور محمد بن راشد، تنطلق أعمال الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس .

محمد بن راشد يحضر الآن أعمال الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس .

محمد بن راشد: وضعنا أجندة الخلوة ومحاورها بناء على أفكار شعب الامارات وأجندتنا الدائمة هي تلبية تطلعات شعبنا .

محمد بن راشد: الخلوة الوزارية ستناقش على مدى يومين محاور تطوير قطاعي الصحة والتعليم في دولة الامارات .

سيتم تخصيص اليوم الأول من الخلوة الوزارية لمناقشة الأفكار التطويرية في قطاع التعليم عبر خمسة محاور رئيسية.

المحور الأول لقطاع التعليم يشمل الأفكار الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المعلمين وزيادة مهاراتهم وزيادة الجاذبية المهنية لتخصصات التدريس الامارات .

المحور الثاني لقطاع التعليم يتضمن الأفكار الخاصة بتطوير طرق التدريس وزيادة فعاليتها واستخدام الوسائل الحديثة فيها .

المحور الثالث لقطاع التعليم يشمل الأفكار الخاصة بتطوير مهارات الطلبة ورفع كفاءتها لتصل لمستويات قرنائهم في الدول المتقدمة في مجال التعليم.

المحور الرابع لقطاع التعليم يشمل الأفكار الخاصة بزيادة معدلات إكمال الدراسة ومعدلات الالتحاق الجامعي والدراسات العليا والتخصصية في الامارات.

المحور الخامس لقطاع التعليم يتضمن الأفكار الخاصة بمواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني لدولة الامارات .

سيتم الاعلان عن كل المبادرات والبرامج والأفكار التي سيتم اعتمادها ضمن المبادرة بعد الانتهاء من الخلوة الوزارية لمناقشة تطوير الصحة والتعليم

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