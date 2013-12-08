"جى بى غبور" تطرح الإكس باص بشراكة ماركو بولو بالعين السخنة

كشفت شركة "جى بى غبور- أوتو" عن آخر مفاجآتها للسوق المصرى وهو "الإكس باص" الذى سيمثل نقلة نوعية وتاريخية فى السوق المحلى، وهو نتيجة الاندماج القوى بين تاريخين عريقين من الخبرة وهما "جى بى غبور- أوتو" و"ماركوبولو"، كان ذلك بحضور كبار قيادات الشركة، وعلى رأسهم نادر غبور، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد افتتح المؤتمر أحمد مدبولى، رئيس قطاع السيارت التجارية، حيث استعرض الخطة الاستراتيجية لمبيعات وتسويق "الإكس باص"، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مراكز الخدمة المقدمة من "جى بى غبور- أوتو" لصيانة ودعم "الإكس باص".

كما قدم "وفا توفيليس" الرئيس التنفيذى لـ"جى بى- بولو" عرضا تفصيليا، وضّح فيه مميزات ومواصفات "الإكس باص"، وتم عرض فيلم قصير أسهم فى زيادة وعى الحاضرين، بما يميزه عن غيره من المايكروباصات الموجودة فى السوق المصرى، وبعد ذلك تم كشف الغطاء عن الإكس باص ليكون هذا هو الطرح الرسمى له فى السوق المصرية.

وعن سعر "الإكس باص" فهو 135 ألف جنيه، وحمولة 16 راكبا، وليس 14 راكبا مثل باقى الميكروباصات.