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“النور بالوادي الجديد” يبدأ حملة “هنقدر” لتحسين الخدمات الصحية‎

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“النور بالوادي الجديد” يبدأ حملة “هنقدر” لتحسين الخدمات الصحية‎ “النور بالوادي الجديد” يبدأ حملة “هنقدر” لتحسين الخدمات الصحية‎

حزب النور

 

دشن حزب النور بالوادى الجديد حملة “هنقدر ” لتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة والتى يسعى من خلالها الحزب لمواجهة مشكلات الخدمات الطبية.

وقال السيد محمود المقدم، وكيل حزب النور بالوادى الجديد، ومنسق عام الحملة إنهم اختاروا اسم هنقدر للتعبير عن مضمون الحملة وهو الاعتماد على الحشد الشعبى فى التغلب على كل المشكلات التى تواجه المحافظة.

وأوضح أن أولى خطوات الحملة هى التغلب على مشكلات المحافظة وهى المشكلة الصحية الصحية من خلال توجيه الدعم الشعبى والتنفيذى لإقامة كلية طب ومستشفى جامعي بالمحافظة والاستفادة من مبنى ديوان عام المحافظة الذى سيتم إخلاؤه فور الإنتهاء من تجهيز مبنى المحافظة الجديد.

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