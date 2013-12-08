بالفيديو..وزيرة الصحة:عقار فيروس سى الجديد مناسب للنوع الجينى الرابع

زفت الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة المصرية، بشرى سارة ورائعة لملايين المصريين المصابين بفيروس "سى"، حيث أكدت أن العقار الجديد سوفويبوفير "سوفالدى"، المعتمد مؤخراً لعلاج "فيروس سى" بواسطة إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية سيكون مناسباً للنوع الجينى الرابع "genotype 4"، والذى يصيب غالبية المصريين المصابين بهذا المرض الكبدى الخطير.

وأضافت "الرباط"، فى مكالمة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" على قناة المحور مساء، أمس السبت، أن هذا العقار يُحدث نسبة شفاء عالية للغاية بين المصابين بـ"فيروس سى"، لافتة إلى أن اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بمصر قد بذلت مجهوداً كبيراً خارج مصر خلال الفترة الماضية؛ بغرض جلب الدواء الجديد إلى مصر وبسعر مناسب، خاصة أن سعره باهظ للغاية، ويبلغ 28000 دولار للعبوة الواحدة -28 قرصا- أى ما يعادل 193 ألف جنيه مصرى.

وأضافت "الرباط"، أن ممثلى الوزارة يحرصون خلال اللقاءات والمؤتمرات التى يتم عقدها مع منظمة الصحة العالمية "WHO" على التأكيد على امتلاك مصر لمعدلات إصابة عالية بـ"فيروس سى"، والتأكيد على أننا بحاجة للتعاون الدولى مع الجهات العالمية بغرض تسهيل وصول الدواء إلى مصر وبسعر مناسب.

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد تبنى مؤخراً حملة موسعة وطنية لتوفير أحدث عقار أجازته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، لعلاج مرضى فيروس "سى" فى مصر، بعد أن أظهرت الدراسات والتجارب الإكلينيكية فاعلية الدواء الجديد المسمى "سوفالدى"، والتى وصلت لـ90%، فى علاج النوع الجينى الرابع الذى يعانى منه غالبية المصريين عند تناوله مع الإنترفيرون طويل المفعول وعقار الريبافارين.

ويدعو "اليوم السابع" وزارة الصحة ورجال الأعمال والمؤسسات الكبرى أن يبذلوا أقصى جهدهم لتسهيل عملية تصنيع العقار محلياً وتوفيره بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى والمستشفيات المتخصصة لعلاج المرضى المصريين، مع مراعاة الحق الحصري لشركة الدواء المصنعة فى تسويق الدواء لمدة عشر سنوات كاملة.

أخبار متعلقة:

>رسمياً.. طرح عقار "سوفالدى" لعلاج فيروس "سى" بتصديق من "FDA"

"اليوم السابع" يقود حملة لتمصير أحدث علاجات فيروس "سى"